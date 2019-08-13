Тайфун Лекіма в Китаї: 10 млн постраждалих, зруйновано 8 тис. будинків
У Китаї від надпотужного тайфуну Лекіма постраждали понад 10 мільйонів людей.
Сильний вітер повністю зруйнував понад 8 тисяч будинків, ще понад півсотні тисяч – пошкоджені.
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В рятувальній операції беруть участь понад 30 тисяч людей. На відновлювальні роботи влада виділила більше $40 мільйонів.
До слова, у Конго спалах Еболи забрав уже 1 800 життів.
2019-08-13Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.