Тайфун Лекіма в Китаї: 10 млн постраждалих, зруйновано 8 тис. будинків

У Китаї від надпотужного тайфуну Лекіма постраждали понад 10 мільйонів людей.

Сильний вітер повністю зруйнував понад 8 тисяч будинків, ще понад півсотні тисяч – пошкоджені.

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В рятувальній операції беруть участь понад 30 тисяч людей. На відновлювальні роботи влада виділила більше $40 мільйонів.

До слова, у Конго спалах Еболи забрав уже 1 800 життів.

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