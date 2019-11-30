Так починалася Революція Гідності: як беркут у 2013 розганяв студентів на Майдані

Сьогодні, 30 листопада, минає шість років з часу цинічного та безжального розгону студентів на Майдані беркутом. Молодь виступала проти відмови Януковича від Угоди про асоціацію з ЄС.

Каральна спецоперація, у результаті якої постраждало, щонайменше, 79 людей, розпочалась о четвертій ранку, і саме та ніч стала переламним моментом у людській свідомості.

Розгін став шоком для мільйонів українців. Усі побачили справжнє обличчя системи, і ніхто вже не хотів коритися режиму.

Нині активісти Євромайдану із жахом пригадують події тієї ночі. Зізнаються, саме тоді вперше з’явилося відчуття – що це кінець. Люди боятимуться виходити знову на мітинг. Але сталось усе навпаки.

Уже 1 грудня на Майдан вийшли мільйони. Люди зрозуміли – за європейське майбутнє доведеться боротися. Та боротьба триває й нині.

Справи побиття студентів, свавілля силовиків, розстрілу Небесної сотні і досі в судах. Аби привернути увагу до фактичної зупинки слідства, уже 10 днів голодує адвокат родин загиблих майданівців Євгенія Закревська. Напередодні президент Зеленський запевнив – уже 3 грудня Верховна Рада має проголосувати всі необхідні зміни до законів, і це розблокує розслідування.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що не дозволить “зливати” справи Майдану і їх обов’язково доведуть до кінця.

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