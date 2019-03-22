Таксі без водіїв та роботи-помічники: як Токіо готується до Олімпіади

Організатори Олімпіади та Паралімпіади-2020 в Токіо готуються до проведення змагань. Вони обіцяють, що ці ігри стануть найбільш інноваційними.

Торік у столиці Японії вже презентували робота, який відповідатиме за безпеку громадян під час проведення Олімпіади. Він має спеціальну камеру з технологією штучного інтелекту. Це допомагає визначати підозрілі об’єкти і людей на станціях. Робот також може швидко пересуватися і долати перешкоди.

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Презентували ще кілька новинок, які допомагатимуть людям. Перша слугуватиме своєрідним провідником для гостей. Цей робот для людей з особливими потребами. Під час Олімпіади забезпечуватиме безстресове проходження на територію і піклуватиметься про багаж та речі відвідувачів.

Другий робот-помічник – це надміцний екзоскелет. Допоможе персоналу переносити важкі речі так, щоб потім не боліла спина.

Підвозити відвідувачів будуть також роботи. Містом курсуватимуть таксі без водія. Щоб продемонструвати безпеку таких засобів пересування, організатори навіть запросили проїхатися дітей. Пасажири залишилися задоволеними.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, в яких професіях штучний інтелект замінить людей.

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