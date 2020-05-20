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Факти / Відео / Україна

Таксі під час карантину: чи зросли ціни і чому

Як тільки карантин послабили у багатьох містах – ціни на таксі миттєво злетіли вгору. Особливо відчутно це було у Києві. Клієнти не розуміють, чому бензин дешевшає, а вартість поїздок – ні. Великі компанії Uber, Bolt та UKLON пояснюють, що тарифи після пом’якшення карантину не піднімали. Поїздки суттєво дорожчали, бо збільшився попит на їхні послуги.

Зараз таксі замовляють на 30% частіше, ніж раніше, бо не працює метро та громадський транспорт. На попиті і базується алгоритм роботи служб таксі. Кажуть, що кількість клієнтів росте, водіїв на усіх не вистачає. І якщо раніше замовлення брали шофери, які знаходяться поблизу клієнта, то тепер щоб доїхати до точки долають в рази більше кілометрів. Це і відображається у вартості. Докладніше у сюжеті Наталії Кулик.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, на які товари зросли ціни з початком карантину в Україні.

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