Таким Харків музиканти ще не бачили: як Антитіла захищають Україну

Український гурт Антитіла поставив свою музичну кар’єру на паузу. Ще з початку війни вони боронять Україну, і зараз працюють у Харківській області.

Зараз музиканти перебувають у районі Північної Салтівки – найбільшого спального району Харкова. Він спорожнілий та понівечений.

– Якщо будинок панельний, і у нього влучили – валитися майже весь під’їзд, – розповідає клавішник гурту Антитіла Сергій Вусик.

Дірки у почорнілих стінах, вигорілі квартири. Вціліле вікно на Салтівці – це неабияка дивина. Нема дахів із кількома поверхами, а подекуди й цілих під’їздів.

Таким Харків хлопці з Антитіла ще не бачили. У цьому підрозділі тероборони музиканти служать парамедиками.

– Були й 300-ті, і на жаль, загинули бійці нашого підрозділу, — розповідає вокаліст гурту Антитіла Тарас Тополя.

Вони забезпечують медикаментами не лише свою роту і мають кількарічну підготовку з тактичної медицини – війна ж бо в країні почалася не 24 лютого.

Утім, ані евакуаційну автівку, ані себе – червоними хрестами парамедики нині не позначають.

– Всі на цій війні знають: якщо ти помічаєш себе червоним хрестом, ти є перша мішень для снайперів на рівні з офіцерами й командирами, – ділиться досвідом Тополя.

Їхній підрозділ тероборони вже місяць, як перекинули з-під Києва на Харківщину. І хоча тут – набагато більше руйнувань, харків’яни, каже командир роти, були більше готові до навали.

Нині по Салтівці стріляють значно менше. Біля висоток – купа нерозірваних набоїв, вони є і просто у квартирах, вибухнути може будь-якої миті.

– Але ми хочемо вже всі рухатися далі, тому що треба працювати нацгвардії, поліції, відновлювати ці будинки, а нам треба йти далі, до полів, – розповідає тероборонець Панда.

Тероборона звела разом геть різних людей: Панда – власник п’ятьох магазинів, Куля – інженер на хлібозаводах, Сергій Василюк – музикант.

– Завжди мені казали, гітара та голос – твій головний інструмент. Ні, я вже без автомата Калашникова відчував комплекс неповноцінності, – розповідає Василюк.

Війна в Україні триває. Сюди, на Салтівку, люди повернуться ще не скоро. Попереду – багато роботи у саперів, багато чого доведеться знести й будувати наново. А далі – продовжувати відвойовувати свої території. Клаптик за клаптиком. Село за селом – встановлювати українські прапори на звільненій землі.

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