Там забули про черги! Як люди живуть у цифровій країні – Естонії

Таллінн. Туристи їдуть сюди за атмосферою середніх віків – в старому місті ніби завмер дух XV століття. Але варто вийти за важкі кам’яні стіни, як опиняєшся в сучасному мегаполісі: скляні хмарочоси, безшумний громадський транспорт та насичений трафік.

Мало хто знає, але перший відомий додаток відеозв’язку Skype придумали саме в Естонії.

В Естонії найбільша в світі кількість “єдинорогів“ на душу населення – так називають бізнес-проекти, вартість яких перевалила за один мільярд доларів. А все тому, що держава створює прекрасні умови для розвитку стартапів. І не тільки. Біткоїн в Естонії визнаний платіжним засобом.

Естонія – найрозвинутіша в світі цифрова держава. 99% послуг тут можна замовити і оплатити прямо з дивану. Кисень віртуального життя – це, звісно, інтернет, яким покрито 100% території.

До якісного інтернету в Естонії особливе ставлення. Його вважають одним із конституційних прав, як, наприклад, електрику.

В Естонії проводили вибори місцевого самоврядування. Це 12-ті вибори з 2005 року, які відбуваються як традиційним – паперовим, так і онлайн методом.

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Онлайн голосування в чотири рази дешевше за паперове, і робити це можна з будь-якої точки світу. До того, такий метод знімає будь-які можливості для підкупу виборців.

Щоб система переконалася, що проголосували саме ви, ставиться цифровий підпис – це унікальний код, який має кожен громадянин Естонії, і зберігається на ID-картці.

За 20 років естонці віртуально підписали документи понад мільярд разів. Це більше, ніж у всіх країнах ЄС разом взятих.

Сайт електронної медицини – там можна як записатися до лікаря, так і продивитись все, що пов’язано зі здоров’ям пацієнта. Те саме бачать і лікарі, і бригади швидкої допомоги. Тобто бригада вже знає, до чого готуватися. І так само в режимі онлайн про це дізнаються і в лікарні. Шалена економія часу, коли важлива кожна секунда.

А всі рецепти виписуються прямо на ID-картку – треба лише надати її в аптеці і оплатити ліки.

Ідентична система діє і в поліції. Так, ID-паспорт водія замінює йому і тех паспорт, і номер страхування, і водійські права – поліцейський все одразу бачить у базі.

Як же вдалося маленькій Естонії, яка після виходу з радянського Союзу, була в ще гіршій ситуації, ніж Україна, побудувати таку унікальну систему?

Неподалік від Талліна прямо на узбережжі Балтійського моря, знаходиться така собі естонська Конча-Заспа. В одному з цих будинків живе чоловік, який вважається головним ідеологом електронної Естонії. Його звуть Тааві Котка.

Справжньою головоломкою для нього стало завдання – навчити різні покоління громадян електронної грамотності. Аби ті стали не просто цифровою державою, а цифровим суспільством.

А ще тут зробили і впровадили унікальну мережу X-Road. Це основа для взаємодії державних органів, фактично цифровий хребет усієї країни.

Тобто терапевт зберігає дані на своєму сервері, а банк і школа – на своїх. При необхідності ці реєстри просто спілкуються між собою без вашої участі. Людям не треба носити папери з одного органу в інший і стояти в безкінечних чергах лабіринту бюрократії.

Життя пенсіонерів в Естонії

Естонські пенсіонери вражають своєю активністю. Вранці англійська, далі танці, по обіді гімнастика, вечері розмовний клуб – це розклад дня, одного з сотні державних гуртків та курсів.

В країні хочуть, аби літні люди жили от і створюють усі умови для покращення їхнього фізичного та психічного здоров’я.

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