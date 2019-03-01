Танго-терапія. У столиці ветеран АТО дає безкоштовні уроки танців

Олексій Гаврись – ветеран військової служби. У 2014-ому він заснував власну танцювальну школу аргентинського танго, а згодом добровольцем пішов воювати на Схід. Чоловік вчив танцю навіть на фронті. Після повернення Олексій безкоштовно викладає для ветеранів. Називає це танцювальною терапією.

Буенос Айрес в Україні відтворив Олексій Гаврись, ветеран – доброволець, нині навчає аргентинського танго. Зі звичайного хоббі – це вже давно переросло у його стиль життя. Двічі на тиждень у танцювальній школі в Олексія до півсотні учнів.

Навчання для ветеранів безкоштовне. Танцювальна терапія вкрай необхідна для людей, які пройшли війну – переконаний чоловік. Він мав можливість на фронті відчути на собі позитивний вплив танцю, просто на передовій влаштовував подібні вечори.

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Музика, не складні кроки та обійми. Все це врівноважує емоції та заспокоює.

Аргентинському танго Олексій Гаврись навчає з дружиною. Ольга фахівець у сфері айті, після роботи з радістю змінює джинси на сукню та підбори. Зізнається: її чоловік, не лише майстер своєї справи, а й справжній герой та патріот.

До слова, 65 тис. грн для сімей загиблих воїнів АТО Черкащини: благодійний фонд “Разом”.

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