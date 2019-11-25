Танкер Delfi почнуть знімати з мілини за тиждень

За тиждень танкер Delfi намагатимуться зняти з мілини. Це має робити судновласник – кажуть в Адміністрації морських портів. Йому вже висунули вимогу, і незабаром документ надішлють на його офіційну адресу в Бірмінгемі. Однак якщо судновласник не розпочне роботи, Адміністрація зніматиме судно своїми силами. В Одеському порту вже розробили комплекс заходів.

Екологічні показники на місці аварії поступово покращуються. Проби води беруть двічі на день.

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Та все одно затонулий танкер – загроза морській флорі та фауні. Маслянисті плями біля берега вже не помітні, але їх віднесло в море. Вода ще відносно тепла, тож мікроорганізми не впали у сплячку, і залишки нафтопродуктів шкодять їм.

Одесити ж влаштували до танкера справжнє паломництво. Деякі навіть спробували підплисти до судна, незважаючи на крижану воду та шторм.

Екоінспекція поки рахує суми компенсації – пляма була велика, 100 на 200 метрів. Претензії на компенсації висуватимуть судновласнику, у якого є 30 діб на оплату. Також поліція розпочала кримінальне провадження за фактом аварії Delfi за статтею порушення правил безпеки руху.

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