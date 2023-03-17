Танковий завод в Україні та ще більше зброї від Німеччини: підсумки дебатів у Європарламенті

Європа має пришвидшити надання Україні артилерійських боєприпасів та оскільки військова промисловість ЄС лише нарощує обсяги виробництва, необхідно, щоб країни ЄС почали передавати снаряди з власних запасів. Про це говорили під час дебатів у Європарламенті.

Конкретне рішення мають ухвалити вже наступного тижня. Німецькі зброярі вже заявили, готові збільшити виробництво. Кожен удар по позиціях російських загарбників українські військові продумують надзвичайно ретельно, адже мають розумно використовувати снаряди, які постачають країни партнери.

Через війну, яку почав Путін проти України, Європа добряче вичерпала власні запаси. Німеччина вже доволі гостро відчула необхідність реформувати збройні сили та виділяти більше грошей на оборону.

На третій день після повномасштабного вторгнення Росії в Україну німецький уряд виділив для своїх Збройних Сил додаткові €100 млрд. Після доволі тривалих вагань, чи відправляти Україні летальну зброю, нині Німеччина – серед лідерів постачання найнеобхіднішого для Збройних Сил України. Саме вони надали протиповітряні системи IRIS-T, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard та гаубиці.

Виробники зброї Німеччини нарікають, частенько банки не хотіли давати кредити компаніям та пояснювали, що ця галузь, нібито, занадто шкодить довкіллю.

Однак російська агресія показала важливість міцної оборони. Тож нині впевнені, саме надійна військова безпека – ключ до стійкого розвитку суспільства і збереження життя прийдешніх поколінь.

Найбільший німецький виробник боєприпасів Rheinmetall готовий суттєво збільшити обсяг снарядів для України, проте необхідне політичне рішення. Також представники Rheinmetall розробили концепцію танкового заводу в Україні, на будівництво якого необхідно €200 млн. Завод зможе випускати по 400 надсучасних танків Panther KF51.

Понад 72% німців, підтримують постачання зброї та надання підтримки Україні, адже усвідомлюють, що нині українські військові боронять не лише свободу своєї держави, а й захищають спокій усієї Європи.

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