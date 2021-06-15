Танки та тягачі: Львівський бронетанковий завод модернізує техніку для фронту

Львівський бронетанковий завод з початку року передав ЗСУ 12 одиниць техніки. А за 2020-й підприємство Укробонпрому модернізувало для потреб фронту 80 одиниць бронетанкової техніки.

Нині тут працюють над модернізацією та ремонтом бойових машин Т-72, Т-64 і БТС-4.

Танки Т-64 пройшли комплексну модернізацію – отримали оновлений приціл нічного бачення та сучасну систему навігації і зв’язку. Це дає змогу розширити бойові можливості машини.

Оновлений тягач БТС-4 призначений для евакуації несправної чи пошкодженої бронетехніки під час бойових дій. Це власна розробка Львівського заводу. Торік вона успішно пройшла всі випробування і вже є держзамовлення на десяток таких бронемашин.

Після удосконалення модернізований тягач значно випереджає попередню версію за тактико-технічними характеристиками.

Над відновленням старої техніки працюють майже 700 робітників. Спочатку всі танки розбирають буквально до гвинтика, а тоді знову збирають. Усі комплектуючі – українського або європейського виробництва.

Директор Львівського бронетанкового заводу Віктор Андрощук розповів, що завдяки держзамовленню працівники підприємства мають роботу і гідну зарплату: у першому кварталі була 17 тис. грн, в другому буде вже 20 тис. грн, а ще бувають премії.

14 червня на полігоні Військового інституту танкових військ НТУ Харківський політехнічний інститут пройшли фінальні випробування аерозольного генератора, який може використовуватись для маскування озброєння та військової техніки Збройних сил України.

Цей генератор розпиляє речовину, яка має вигляд туману, на великі території, також прилад можна використовувати для прикриття руху військових певною територією.

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