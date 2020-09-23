Тарас. Повернення: на широкі екрани виходить фільм про Кобзаря

24 вересня на широкі екрани виходить новий український фільм Тарас. Повернення. Це масштабна екранізація однойменного роману Олександра Денисенка про останні місяці заслання Тараса Шевченка в російській царській армії у Казахстані.

Автор твору став і режисером кінострічки. Попереджає, що фільм не є документальним, адже там багато вигадки.

Головну роль виконав Борис Орлов. Також одного з персонажів, який навіть спочатку і не був прописаний у сценарії, зіграв Богдан Бенюк.

Інші ролі дістались Роману Луцькому, Олександру Пожарському, Ганні Топчій, Олегу Волощенку, Євгену Юхновецю, Юрію Шульгану та іншим.

Фільм обійшовся у понад 40 млн грн. Половину дало Держкіно. Кінострічку знімали на різних локаціях по всій Україні та закордоном: Косий Капонір у Києві, Білгород Дністровська фортеця на Одещині та півострів Мангистау в Казахстані.

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