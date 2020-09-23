Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Тарас. Повернення: на широкі екрани виходить фільм про Кобзаря

24 вересня на широкі екрани виходить новий український фільм Тарас. Повернення. Це масштабна екранізація однойменного роману Олександра Денисенка про останні місяці заслання Тараса Шевченка в російській царській армії у Казахстані.

Автор твору став і режисером кінострічки. Попереджає, що фільм не є документальним, адже там багато вигадки.

Головну роль виконав Борис Орлов. Також одного з персонажів, який навіть спочатку і не був прописаний у сценарії, зіграв Богдан Бенюк.

Інші ролі дістались Роману Луцькому, Олександру Пожарському, Ганні Топчій, Олегу Волощенку, Євгену Юхновецю, Юрію Шульгану та іншим.

Фільм обійшовся у понад 40 млн грн. Половину дало Держкіно. Кінострічку знімали на різних локаціях по всій Україні та закордоном: Косий Капонір у Києві, Білгород Дністровська фортеця на Одещині та півострів  Мангистау в Казахстані.

Також Факти ICTV робили підбірку найкращих українських фільмів останніх десяти років.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вийшов перший трейлер Дюни Дені Вільнева
Вийшов перший трейлер Дюни Дені Вільнева
Британсько-український трилер став кращим на кінофестивалі MUFA
Британсько-український трилер став кращим на кінофестивалі MUFA
Перше запитання Міли Куніс було про Україну: Іванна Сахно про життя у США і успіх
Перше запитання Міли Куніс було про Україну: Іванна Сахно про життя у США і успіх
Національний рекорд: МЗС підрахувало кількість пам’ятників Тарасу Шевченку за кордоном
Національний рекорд: МЗС підрахувало кількість пам’ятників Тарасу Шевченку за кордоном
400 років історії України в одному фільмі: у прокат виходить вітчизняна стрічка Толока
400 років історії України в одному фільмі: у прокат виходить вітчизняна стрічка Толока
Анімаційний фільм Хржановського отримав приз на фестивалі в Ансі
Анімаційний фільм Хржановського отримав приз на фестивалі в Ансі
Кращі фільми з Бредом Піттом: топ–10
Кращі фільми з Бредом Піттом: топ–10
Фільми із Дженніфер Еністон: топ-6
Фільми із Дженніфер Еністон: топ-6

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка