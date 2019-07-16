Тарифи на електроенергію для промисловості зросли на третину: що буде з економікою

Перші підсумки ринку електроенергії. Вже понад 2 тижні в Україні працюють нові, ринкові правила формування ціни на електрику. Але лише для непобутових споживачів, тобто для бізнесу та комунальної сфери і саме там нині рахують збитки. Адже попри обіцянки, що тарифи для промисловості не піднімуться, енергетики вже фіксують зростання майже на третину.

Прорахувалися, попри обіцянки чиновників, що новий ринок електроенергії запрацює швидко й безболісно – без зростання тарифів, лише за перші 10 днів енергетики зафіксували здорожчання майже на третину.

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А всього з початку року тариф злетів ще більше, встановивши рекорд зростання за останні 25 років. Навіть у сусідніх Словаччині та Угорщині електрика для бізнесу дешевша, констатує представник президента в Кабміні.

Катастрофічний ефект – зазначають фахівці. Теплокомуненерго і водоканали й так по вуха в боргах, а нинішні тарифи взагалі ставлять їх на межу банкрутства.

Не легше малому та навіть великому бізнесу, адже велике одноразове здорожчання електрики б’є по їхній конкурентоздатності. Українські товари та послуги також дорожчають і їх менше купуватимуть за кордоном. Як наслідок – експорт падатиме, а гривня слабшатиме.

Аби уникнути цих ризиків, фахівці закликають терміново вдосконалити нову модель ринку. Хоча в профільній Нацкомісії іншої думки, попри низку судових позовів від промисловців там упевнені: реформа вдалася, та навіть прогнозують зниження ціни в серпні. Та легко, кажуть, все одно не буде.

Тим часом експерти прогнозують, перші серйозні збої через здорожчання електрики можливі вже восени, якраз перед опалювальним сезоном і від таких непродуманих новацій програють і прості українці, житлово-комунальна сфера та економіка загалом.

Нагадаємо, запуск в Україні з 1 липня оптового ринку електроенергії пройшов успішно, без будь-яких відключень електроенергії.

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