Тарифи на газ в Україні: Шмигаль запропонував фіксувати ціни на рік

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував фіксувати ціну газу на рік. Подібний принцип діє в більшості країн Європи.

Споживачі обирають фіксовану вартість одразу на рік або на місяць. Тобто постачальники палива визначать ціну продукту і запропонують її населенню.

За словами Шмигаля, восени минулого року десятки тисяч українців уже підписали такі річні контракти на постачання газу за ціною 4,70 грн за кубометр. Він допускає можливість скасування державного регулювання тарифів на газ, якщо ціна різко впаде.

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Коли зменшать тарифи на газ

У зв’язку з подорожчанням тарифів на газ прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів нараду з лідерами фракції Верховної Ради, представниками Антимонопольного комітету України (АМКУ) та регулятором НКРЕКП.

Під час зустрічі було погоджено знизити ціни на газ з 1 лютого. На скільки зменшиться тариф, читайте на Фактах ICTV.

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