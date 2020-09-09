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Тарифи, сфера ЖКГ, медицина та освіта. Як хочуть змінити Дніпро кандидати у мери

Зради і перемоги, досягнення і кримінальні провадження – з таким багажем у передвиборчу кампанію 2020 вступають кандидати на посаду міського голови Дніпра. Вулиці міста вже майорять рекламою з обличчями претендентів та символікою політичних партій.

Дніпро – промислова та ракетно-космічна столиця України.

Місто-мільйонник з потужною інфраструктурою завжди було ласим шматком для будь-якої політичної сили. Десятки тисяч людей працюють на п’яти промислових гігантах, а легендарне конструкторське бюро Південне зі своїми розробками й досі впевнено тримає країну в статусі космічної держави.

Залишитися при посаді хоче чинний мер. Борис Філатов хвалиться, що зрушив з мертвої точки систему господарювання, дав запуск потужним інфраструктурним об’єктам – в арсеналі ремонт нового мосту та відновлення будівництва метро.

Головним опонентом чинного мера буде висуванець пропрезидентської партії Слуга народу. Рішення змінити крісло головного фахівця легендарної лікарні імені Мечникова на крісло дніпровського градоначальника – далося Сергію Риженкову непросто. Особливо зараз, коли країну охопила пандемія.

Тож розуміючи всі ризики виборчої кампанії, відомий медик якнайдовше планує керувати своїм закладом. Пріоритетне завдання – насамперед, пролікувати місто, бо, попри видиме благополуччя, проблем ой як багато.

Поліпшення екології промислового мегаполіса вимагають від кандидатів і самі дніпряни.

Давній опонент чинної влади – Загід Краснов. Його стратегія у вирішенні нагальних проблем дніпрян, з якими стикаються щодня: тарифи, сфера ЖКГ, якісна медицина та освіта. За 20 років у політиці Краснов отримав величезний досвід.

Разом з командою політик фінансово допомагав різним ОСББ із облаштуванням територій та покращенням систем опалення. Каже: Дніпру потрібен системний підхід і він його має.

Прогнози експертів на вибори у Харкові

У Харкові на місцевих виборах, за соцопитуваннями, за посаду харківського міського голови боротимуться старі відомі політики, хоча про наміри йти в мери заявили й нові цікаві особистості.

Основна боротьба розгорнеться між нинішнім міським головою Геннадієм Кернесом та мільйонером і власником найбільшого ринку в Україні – Олександром Фельдманом. За останніми даними соцопитування центру Інтер-акція у другому турі за Кернеса віддали б голос майже 60% містян, за Фельдмана більше 30.

Решта кандидатів, на думку політологів, шансів перемогти не мають.

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