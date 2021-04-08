Татари в Стамбулі для поховань використовують землю з Бахчисараю

У Стамбулі проживає щонайменше 10 млн кримських татар. Це – переважно сім’ї, які покинули Крим понад століття тому.

Нині напливу біженців із Криму немає. Переважно сюди їдуть на навчання, лікування чи на заробітки.

Кримчанка Лінура в Стамбулі доглядає за старенькими. Жінка говорить: на її батьківщині сьогодні живеться складно не лише татарам.

– Люди в Криму живуть погано: зарплата та пенсії – маленькі. І всі бояться щось сказати, тому що тебе відразу забирають в тюрму. Уже й росіяни, які проголосували за Крим у складі Росії, пошкодували, – розповідає Лінура.

На референдум у 2014 році кримчанка не ходила, але російський паспорт отримала через безвихідь.

– Прийшла Росія й усіх змусила паспорти отримати. Татари взагалі не хотіли, щоб Крим переходив до Росії. Я вважаю, що він належав і належатиме до України, – зауважує вона.

Портрет активіста Ервіна Ібрагімова, якого викрали в 2016 році ФСБшники, висить одразу на вході до кримськотатарської організації в Стамбулі. Навпроти на стіні – списки вбитих та зниклих татар.

Ще один представник спільноти Ергун, хоч і народився в Туреччині, батьківщиною називає Крим. Тішиться, що встиг побувати там до окупації.

– Я відчув, що я вдома. У родині ми говоримо переважно про Крим і про те, що росіяни – наші вороги. У нас в Криму є навіть вираз: якщо сусід – росіянин, то ти маєш завжди мати при собі меч, – каже він.

Найцінніше, що мають татари в Стамбулі – це земля з Бахчисарая. Її використовують для поховання тих, хто помирають не на батьківщині.

У кабінеті голови кримськотатарської спільноти Джеляла Ічтена є кримськотатарський, турецький та український прапори. Бабуся чоловіка –родом з Євпаторії. До анексії Криму Джелял на півострів їздив часто, тепер – ні, хоча росіяни йому пропонували.

– Російське посольство запрошувало мене тричі поїхати до Криму, казали, що там не так, як я думаю, що там добре. Але я відмовився, бо їм довіряти не можна, – пояснює Джелял Ічтен.

Росіян чоловік називає ворогами. Бо щоразу, як приходять, виривають коріння кримсько-татарського народу.

– Ми бачимо, що в країни є майбутнє, а росіян ми не любимо. Ми з дитинства чули історії про їхні свавілля. А зараз бачимо це реально. Але Путін піде з Криму. Крим – наш, і поки ми стоятимемо на ногах – не здамося, – обіцяє Джелял Ічтен.

Блокування українських медіа в Криму

3 квітня Кримська правозахисна група оприлюднила інформацію про те, що на території незаконно анексованого Криму заблоковано 22 українських сайти. Із-поміж них переважна більшість – онлайн-медіа.

Через це жителі півострова не можуть ознайомитися з інформацією, яку публікує низка українських видань.

Детальніше про блокування українських медіа в Криму читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.