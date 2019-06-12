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Таємні угоди Кремля: РФ хоче перетворити Африку на стратегічний центр

Росія готується перетворити Африку на стратегічний центр своєї іноземної політики.

Так стверджує британська газета The Guardian, і посилається на витік секретних документів Кремля. Москва прагне контролювати 13 африканських країн, зокрема: Лівію, Судан, Центрально-Африканську республіку і Мадагаскар.

Росія укладає таємні угоди з тамтешніми лідерами і після цього вбивають їхніх політичних конкурентів. Кремль створює мережу таємних агентів і перекидає в Африку найманців із приватної армії Вагнера, якими керує наближений до Путіна олігарх Пригожин.

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В обмін на силовиків, Росія отримує у користування родовища корисних копалин. Генсек НАТО Йенс Столтенберг переконує – Росія нарощує військові зусилля і в Арктиці. В Альянсу на крайній півночі занадто мало армійських сил, тому блок має бути готовим до протистояння з Москвою у цьому регіоні.

Нагадаємо, 10 червня у Постійній палаті третейського суду у Гаазі почалися слухання за позовом України щодо порушення морського права Росією.

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