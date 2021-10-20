Таємниці острову здоров’я: як на Мадейрі вдалося швидко приборкати коронавірус

Ефективно побороли коронавірус, тому що швиденько всім загалом вакцинувались і дружно вдягли маски – португальський острів Мадейра сміливо можна ставити за приклад успішної боротьби з Covid-19. Саме тут першими у світі вакцинували двома дозами 85% населення. Однак тут треба зробити важливу поправку: Мадейра сам по собі – острів здоров’я.

Тут чудовий субтропічний середземноморський клімат, один з найм’якіших у світі. Острів омиває Атлантичний океан, який насичує повітря йодом і створює круглий рік оазу свіжості.

На Мадейрі дуже якісна медицина, держава інвестує у здоров’я мільйони євро. Першокласний медперсонал – не лише в приватних клініках, а й у державних. Тому і не дивно, що середня тривалість життя на Мадейрі – 85 років.

Самі португальці жартують: на Мадейру приїздять народжувати і шукати місце для приємної і здорової старості. Про острів здоров’я – наш перший матеріал із португальської серії.

На клімат сподівайся, але…

Ставлення до здоров’я на острові Мадейра прояснила пандемія. Місцева влада не сподівалася, що атаці вірусу зарадить чисте повітря та ідеальний клімат, тож із заходами не зволікали. Спортивний зал і концерт-хол швидко перетворили на центри щеплення, а про гучні дискотеки, які так люблять на Мадейрі, забули на цілих два роки.

В найбільшому центрі вакцинації на острові Мадейра раніше організовували творчі події та виставки. Нині тут теж порожньо не буває завдяки місцевим мешканцям і туристам. Тому і не дивно, що рівень вакцинованих перевищив 84%.

– Тепер ситуація із коронавірусом під контролем. Щойно винайшли вакцину, кожен наш центр пропагував препарати і їхню користь. І, знаєте, ми тут без роботи не сидимо. Завжди є охочі щепитися, – розповідає координатор усіх центрів вакцинації на Мадейрі Анна Говайя.

Ампули на добру згадку

За словами водія в туристичній компанії Жуан-Пауло Ходрігеша, найкраща річ за останній рік, що сталася із ним, це щеплення.

– Я нарешті зміг нормально працювати за наявності сертифіката. Адже перед цим втратив роботу. Наразі я тільки-но повернувся з відпустки. Все відновлюється, – щиро посміхається чоловік.

Серед основних вакцин на острові – Pfizer і Johnson&Johnson. Ампули від перших препаратів міністр охорони здоров’я Мадейри Педро Рамос зберіг у своєму офісі на добру згадку.

– Ось тут порожня ампула від вакцини Pfizer і табличка на згадку про перші сто тисяч вакцинованих, – показує свої раритети міністр.

Хоча жителі Мадейри і дисципліновані, Педро Рамос приділив максимум уваги популяризації щеплення. Наприклад, за допомогою великих вуличних екранів, які в реальному режимі лічили вже вакцинованих.

За словами міністра, спершу щепили студентів, аби швидше повернути їх на навчання. Стартували навіть раніше за материкову Португалію.

В надійних руках медицини

Уся медична сфера Мадейри – привід пишатися, бо має чимало переваг, в тому числі і висококласних фахівців. Для них створили цілі заклади симуляції реальних медичних випадків, де студенти мають змогу запустити серце, опрацювати рану чи зробить операцію.

Цей заклад на 300 квадратних метрів, де практиканти тренуються бути медиками, було зведено десять років тому на гроші Євросоюзу. На Мадейрі неможливо стати лікарем без такої практики. Тому на острові рідко наймають медиків-іноземців. У найбільшій приватній клініці Мадейри переважно португальці. Зарплата лікарів щонайменше п’ять тисяч євро.

– У нас дуже обізнані хірурги. Але іноді ми запрошуємо нейрохірургів чи онкологів з-за кордону. Нам важливо, щоб лікарі знали специфіку роботи на нашому острові, – розповів директор Медичного центру Мадейри Александро Гонсаліньйо.

Александро вже три роки на Мадейрі і переконаний: якість медицини та життя настільки високі, що довгожителем тут бути нескладно.

За його словами, він залишив материкову Португалію і переїхав до Фуншала. І почувається тут прекрасно не лише через чудову погоду. Тут він у безпеці і впевнений, що у разі хвороби буде в надійних руках.

У надійних руках тут усі пацієнти. Байдуже, приватна це клініка чи державна. Наприклад, своє обладнання МРТ вважають найкращим діагностичним сканером тіла. Коштує €1 млн. Пристрій багатофункціональний – для хірургів, нейрохірургів і кардіологів. Діагностує травми, робить надчіткий рентген, чистить судини від закупорки.

– Апарат працює під моїм керівництвом, усебічно сканує тіло. Він покаже надточну картинку. При цьому радіація від нього мінімальна – і для пацієнта, і для медиків, – говорить технічний координатор рентгенологічного відділення Жералдо Жайме.

Обстеження доступні. Вартість діагностики €20 – 40. Влада щедро інвестує в медицину, а не грабує жителів сотнями євро за консультацію.

Влада Мадейри інвестує сотні мільйонів євро у свою медицину, яка за останні п’ять років переживає справжній бум. Державні і приватній клініки наймають топових лікарів – місцевих, міжнародних. Відтак, острів будує власний бренд першокласної медицини і слідкує за останніми досягненнями.

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