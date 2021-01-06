Таємниця загибелі Ромео: фільм до річниці катастрофи літака МАУ

До першої річниці катастрофи літака МАУ в Ірані 8 січня режисер та журналіст Леонід Канфер презентував свій документальний фільм Таємниця загибелі Ромео.

Саме так називався борт, що зазнав катастрофи у небі над Тегераном. У своїй роботі Канфер розглядає версію невипадкового збиття літака іранськими військовими.

Режисер хоче нагадати українським слідчим, які паралельно ведуть розслідування, що саме розкриття цієї справи є пріоритетним для України.

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Побачити стрічку зможуть усі охочі 8 січня на офіційному YouTube-каналі МАУ.

31 грудня Іран передав Україні фінальний проект технічного звіту про катастрофу пасажирського літака МАУ під Тегераном.

Україна повинна подати свої зауваження щодо звіту протягом 60 днів.

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