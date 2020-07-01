Техніка в Україні може здорожчати через збір для авторів музики, кіно та книжок

Копіювальна техніка та офісний папір в Україні можуть здорожчати десь на 5%, також можуть стати дещо дорожчими телефони, телевізори та комп’ютери. Так Україна намагається розплатитися із авторами, які недоотримують грошей за скачування їхніх творів: музики, книжок, фільмів та фотографій.

Аби автори та виконавці отримували бодай щось, ще з початку 2000 років збором обклали техніку, через яку, теоретично, можна копіювати, переглядати чи слухати те, що називають модним словом контент.

Така норма діє у багатьох країнах світу. Та закон у нас постійно змінюють. Востаннє парламент переголосував два тижні тому. Відтепер про розмір збору домовлятимуться приватні компанії: імпортери та поборники авторських прав. Раніше це робила держава. Нині вона стає арбітром.

Також збором обклали значно ширший список техніки. Тепер, окрім комп’ютерів, смартфонів та телевізорів, заплатити треба буде за копіювальні апарати та навіть офісний папір.

Гроші ділитимуть так: п’ята частина піде компаніям, що слідкують за дотриманням авторських прав. Чверть наповнюватиме український культурний фонд. А понад половину спрямують авторам чи тим, хто має права на їхню продукцію. Чи не вперше гроші отримають письменники, художники та фотохудожники. Хто популярніший – тому і вищий гонорар.

Та от розмір збору ніяк не встановлять. Адже держава обкладала техніку зовсім смішним податком. Наприклад, з бюджетного смартфона, авторськими були десь 10 грн. Тепер може стати 25. Мало популярні MP3 плеєри можуть здорожчати десь на 1,5-2%, на 3% – карти пам’яті, та може зросте у ціні офісний папір і копіювальні апарати – на 5%.

Імпортери кажуть: і це забагато, адже хтось піратське не бере принципово, а любителі халяви економитимуть на всьому і купуватимуть нелегально завезений товар, якого на ринку десь третина.

Поборники авторських прав переконують: йдеться про копійки, натомість, виграє культура. Домовитись не вдається із квітня – ситуацію доводить до абсурду коронавірусна криза. І якщо нічого не зміниться, повернуться до старих невисоких державних тарифів, а потім судитимуться.

У 2019 році Європарламент схвалив директиву про авторське право в інтернеті. Згідно з документом, нові правила передбачають додаткові права для ЗМІ у зв’язку з використанням їхніх публікацій онлайн-платформами.

Так, у статті 11 йдеться про те, що пошукові системи та інтернет-платформи повинні отримувати дозвіл від медіа на демонстрацію їхніх новин користувачам та платити за використання посилань з новинних веб-сайтів.

