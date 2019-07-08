Телеміст із Росією скасовано: причини та реакція політиків

Російський пропагандист Дмитро Кисельов анонсує телеміст з українськими ведучими одного з телеканалів. Надо поговорить – така назва пропагандистського проекту, який має відбутися 12 липня.

Кремлівський пропагандист Дмитро Кисельов анонсує розмову з тими, кого зневажав і кривдив роками – українським народом. Майбутній телеміст порівнює із першим телемостом між Радянським союзом і США, у поспіхом знятому відеоролику з’являються російські ведучі та українці з телеканалу NEWSONE.

Анонсована подія, ніби снігова лавина, стала справжнім інформаційним вибухом для простих українців і багатьох політиків. Від ранку на пікет телеканалу NEWSONE вийшли активісти партії Голос, у якій переконані: з країною-агресором треба розмовляти не за допомогою телемостів, а мовою санкцій.

Після реакції політиків та анонсованих мітингів телеканал NEWSONE відмовляється від телемарафону, але зовсім не через етичні чи патріотичні причини. На телеканалі побоюються фізичної розправи через шквал погроз на адресу телеканалів, журналістів та їхніх родин.

Читайте: Інформаційно-психологічна операція – реакція українців на телеміст з РФ

Прем’єр Володимир Гройсман звернувся до українських журналістів не грати на руку ворогу. Голова Верховної Ради закликав СБУ негайно відреагувати, а Нацраду з телерадіомовлення позбавити телеканал NEWSONE ліцензії.

Натомість лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко звинуватила в можливості проведення такого телемосту попередню владу.

Ближче до обіду в СБУ з’являється реакція. Її керівник Іван Баканов закликає скликати засідання РНБО, де запропонує запровадити санкції юридичним особам, які мовлять під логотипами 112 Україна та NEWSONE, та попередити телеканали про можливі штрафи. У зв’язку з інформаційним резонансом до українців звертається і президент Володимир Зеленський. Він просить вгамувати емоції.

До слова, реакція РНБО на “телеміст” з РФ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.