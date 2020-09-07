Тепер за розкладом. Росія обмежила доступ до питної води в окупованому Криму

В окупованому Криму росіяни запровадили чергове обмеження для місцевих людей. З 7 вересня частина півострову матиме воду лише по декілька годин на день.

Такий неприємний осінній сюрприз окупанти запроваджують у Сімферополі, Бахчисарайському та Сімферопольському районах.

Читайте: ООН назвала винуватця проблем з водою в окупованому Криму

Офіційна причина – посуха та обміління водойм. У такий спосіб хочуть економити 60 тис. кубометрів на добу. Це вже третій, і поки найжорсткіший, етап обмежень подачі води у окупованому Криму.

Подача української води у Крим

Київ не планує відновлювати подачу дніпровської води у Крим до звільнення півострова від окупантів.

Про це заявила заступник постійного представника президента України у Криму Таміла Ташева.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.