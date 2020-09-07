Тепер за розкладом. Росія обмежила доступ до питної води в окупованому Криму
В окупованому Криму росіяни запровадили чергове обмеження для місцевих людей. З 7 вересня частина півострову матиме воду лише по декілька годин на день.
Такий неприємний осінній сюрприз окупанти запроваджують у Сімферополі, Бахчисарайському та Сімферопольському районах.
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Офіційна причина – посуха та обміління водойм. У такий спосіб хочуть економити 60 тис. кубометрів на добу. Це вже третій, і поки найжорсткіший, етап обмежень подачі води у окупованому Криму.
Подача української води у Крим
Київ не планує відновлювати подачу дніпровської води у Крим до звільнення півострова від окупантів.
Про це заявила заступник постійного представника президента України у Криму Таміла Ташева.