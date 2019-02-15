Тепла немає, а платіжки – космічні. Чому сотні квартир Дніпра без тепла

Температура в квартирах 10 градусів, а платіжки – космічні. У Дніпрі сотні мешканців кількох будинків просто замерзають – і так з початку опалювального сезону.

Кілька місяців люди оббивали пороги чи не всіх установ. Комунальники та тепловики на заяви не реагували і перекидали провину одне на одного. До того ж, в тому, що в квартирах холодно звинувачують самих мешканців, мовляв, люди замінили труби в будинку на вужчі і гаряча вода просто не проходила у потрібному обсязі.

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Щоб не стати заручником такої ситуації юристи радять писати скарги. Саме це допоможе перерахувати суми за комуналку та не платити за тепло, якого немає.

Комунальники запевняють, що тепло в квартирах невдовзі буде, бо вже розширили труби на вході у будинки та збільшили тиск, з яким подається гаряча вода у систему.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що кияни скаржаться на захмарні платіжки за тепло.

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