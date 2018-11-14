Тепло обіцяють до вечора: у Києві ліквідовують наслідки прориву теплотраси

Опалення до десятків будинків, які залишилися без тепла через прорив теплотраси у Києві, обіцяють подати вже сьогодні до вечора. У цьому запевняють комунальники, які ліквідовують наслідки вчорашнього прориву теплотраси на перетині вулиць Саксаганського та Шота Руставелі.

Обіцяють відремонтувати все до обіду.

Понад півсотні будинків учора залишилися без тепла. До більшості вже підключили опалення. Навіть батареї не встигли охолонути, кажуть кияни. Однак констатують, комунікації зношені і не витримують навантаження через активну забудову центру.

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Заасфальтувати яму комунальники обіцяють уже завтра. Однак судячи зі зношеності комунікацій – це не остання аварія цієї зими.

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