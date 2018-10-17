Теракт у Керчі: усі подробиці та що відомо про винуватця

У політехнічному коледжі в Керчі, за останніми даними, 19 загиблих і 52 постраждалих. Батьки деяких студентів досі шукають їх по лікарням.

Це вже шостий випадок стрілянини в російських навчальних закладах з початку року.

За кілька годин стало відомо ім’я організатора кривавої розправи. Це 18-річний студент 4-го курсу цього ж коледжу Владислав Росляков.

Тіло хлопця знайшли вже після вибуху із вогнепальними пораненнями. Він встиг убити 19 людей, ще до півсотні поранені. Його мотиви поки невідомі.

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У прокуратурі автономної республіки Крим, яка базується в Києві, відкрили кримінальне провадження за статтею теракт. Розслідування ускладнене через окупацію півострова.

Поки не відомо, чи були в Рослякова спільники, але фактом лишається те, що до незаконної анексії Криму на півострові не було жодного теракту, в яких гинули десятки людей.

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Опубліковано Жовтень, 17 в 19:50



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