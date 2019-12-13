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Термальні води у Сечені та Гойдусобосло: лікувальні властивості та ціни

У всьому світі Угорщину називають імперією купалень. Тут розвідано понад тисячу термальних джерел, з яких уміло використовують цілющу підземну воду. Щодня по всій країні на термальних курортах лікують тіло і тішать душу сотні тисяч туристів з усього світу.

Величну споруду купалень Сечені звели у центрі Будапешта понад 100 років тому. Її прикрасили античними статуями, вишуканими колонами, ліпниною і вітражами. У басейнах термальну воду замінюють щодня.

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Ця термальна вода лікує опорно-руховий апарат та нирки, підвищує імунітет і зміцнює організм. Щороку купальню Сечені відвідує понад 1,7 млн людей.

Найбільший у Європі купальний комплекс знаходиться у курортному місті Гойдусобосло. Від кордону з Україною сюди лише 140 кілометрів. Тут 15 басейнів, аквапарк, лікувальні грязі, термальне озеро, льодовикова печера та басейн-кінозал.

Вміст мінеральних речовин у термальній воді дуже високий. Місцеві медики радять ніжитися у ній 20 хвилин кілька разів на день. Дітям до 14 років перебування у цій цілющій воді заборонене.

Відпочити з користю для здоров’я у Гойдусобосло можна за 270 грн. За обід та вечерю заплатите по 120 грн. Проживання у готелі – 500 грн з людини зі сніданком, а апартаменти з кухнею – вдвічі дешевші.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як обрати відпочинок в оздоровчо-лікувальних курортах Львівщини.

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