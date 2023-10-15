Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Термінова евакуація українців із сектора Гази | Херсон під атакою | Новини Факти ICTV за 15.10.2023
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