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Термінова евакуація українців із сектора Гази | Херсон під атакою | Новини Факти ICTV за 15.10.2023

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Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 12:30 (15.10.2023).

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