Тести, маски і дезінфектори: що і скільки отримали українські регіони з Китаю

Напередодні до України прибув літак із Китаю з партією тестів для виявлення коронавірусу. Привезли тести для ПЛР та 250 тис. експрес-тестів.

Крім того, доставлено медичні маски, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легенів. Все це обладнання розподілили вже по регіонах.

Докладніше про те, скільки обладнання отримали українські області – дивіться у сюжеті Ірини Тимчишин та Назара Бурхана.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як проходить карантин у Львові, Одесі, Луцьку та Рівному.

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