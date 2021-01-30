Тести на Covid-19 та вакцина. Розробки українців проти коронавірусу

Торік на початку квітня науковці інституту молекулярної біології та генетики національної академії наук презентували власну розробку – ПЛР-тест системи для виявлення Covid -19. Епідемія ще тільки набирала обертів, але щодня необхідно було дедалі більше тестів. Наші вчені заявили, що готові запустити їх масове виробництво. Але їхніх тестів і досі в українських лабораторіях немає.

З осені минулого року українські науковці розробляють власну вакцину проти коронавірусу.

Нині вчений, який займається розробкою, каже, що проблеми, почнуться, коли дійде до випробувань на тваринах. Адже в Україні немає необхідних лабораторій. І це зупиняє дослідників.

Вакцини чи ліки – ресурс обмежений, і кожна країна в часи пандемії намагається забезпечити, передусім, себе. Українським науковцям не бракує ідей, як перемогти коронавірус та його наслідки. Лише на один конкурс національного фонду дослідження подали десятки проектів, пов’язаних з коронавірусом.

Між ними розділили 150 млн грн, цього достатньо, щоб почати дослідження. Але для того, щоб їх завершити, потрібна реальна зацікавленість та допомога держави, якої поки українські науковці не відчувають.

Статистика коронавірусу в Україні

Станом на 30 січня в Україні підтвердили 1 216 278 випадків коронавірусу. За останню добу – 4 685 нових хворих.

За останній день вірус виявили у 200 дітей та 336 медпрацівників.

За добу померло 149 людей, за час пандемії – 22 628. Водночас одужало за день 11 317 осіб, загалом – 1 014 658 українців.