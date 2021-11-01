Подвиг українських миротворців у Боснії – архів подій у 1995 році

Ті, хто не відступили: що відомо про подвиг українських миротворців у Боснії 1995 року

Ті, хто не відступили. Наступна розповідь про подвиг українських миротворців в Боснії 1995 року, які відвернули найбільший геноцид з часів Другої світової війни.

Лише дії наших співвітчизників врятували 10 тис. мусульман в місті Жепа від розстрілів, запланованих боснійськими сербами. Той подвиг був забутий і лише Факти ICTV першими серед українських медіа у 2016 році розповіли про операцію наших миротворців.

Приводом згадати ті події стало присвоєння керівнику миротворчого українського контингенту, полковнику Миколі Верхогляду звання Герой України.

Ветеран-розвідник назавжди залишиться в історії Європи як одна з ключових постатей драматичних подій літа 1995-го, коли українські воїни зупинили наймасштабніший з часів Другої світової геноцид.

Тоді у колишній Югославії точилася війна – шок для світу. Вперше з Другої світової – у центрі Європи не лише широкомасштабні бої, а й проводять етнічні чистки.

У Боснії українські миротворці запобігли злочину проти людства – масовим розстрілам у Жепі. Подія світового масштабу, про яку, на жаль, світ мало знав, принаймні до останнього часу.

Наші миротворці захистили мирне населення Жепи. І це справжній подвиг, бо за тиждень до цього, і зовсім поруч, голландські миротворці не змогли запобігти чи не головному трагічному символу війни в Боснії – різанині в Сребрениці, в якій загинуло понад 8 тис. мусульман.

Місто було під захистом датчбату – голландського батальйону. Серби погрозами та обстрілами змусили контингент Нідерландів здати місто.

– Ми прийшли до голландських солдатів, сподіваючись, що вони захистять нас. Ми провели дві ночі в їхніх ангарах. Потім прийшли серби та роззброїли голландських солдатів. Згодом серби брали наших чоловіків, найчастіше вночі, виводили за межі бази та розстрілювали їх, – розповіла боснійка Закіра Ефендік, яка втратила чоловіка та двох синів.

Голландський комбат проводив перемовини фактично про капітуляцію з командувачем військ боснійських сербів Ратко Младичем. Припинення опору миротворців ООН означало початок численних страт мусульман. Через роки військові Нідерландів приїхали та просили їх пробачити.

– Я прошу вибачення. Мені сумно через те, що сталося. Але ви маєте знати, ми були не готові до того тиску, який на нас чинили у Сребреніці, – розповіла голландський миротворець Акке Анакота.

Військові під егідою ООН мали право відкрити вогонь, навіть викликали авіапідтримку. Але допустили те, що сербів розділили окремо – жінок, дітей та чоловіків, яких майже всіх розстріляли.

У Сребрениці не випадковість і не воєнний злочин одного генерала. Після Сребрениці масові розстріли мали відбутися у Жепі. Це наступний етап виконання “сьомої Директиви”, виданої Радованом Караджичем – тодішнім главою невизнаної республіки Сербської на території Боснії.

Її мета – зробити життя мусульман у Боснії нестерпним. У Жепі спостерігалася така ж диспозиція, як і в Сребрениці – обстріли та погрози. Тільки замість трьохсот голландських блакитних шоломів, 79 українців-миротворців.

У столиці Сараєво місія ООН знала про критичну ситуацію в Жепі, але нічим допомогти не могла. Спецпредставник ООН під час доповіді песимістично оцінив шанси уникнути нової різанини.

– Ситуація у Жепі ускладнюється. Минулої ночі були потужні обстріли, боснійські серби оточили українських миротворців, – розповів спецпредставник генсека ООН Акасі Ясусі.

У цей напружений момент командувач українського миротворчого контингенту в Боснії Микола Верхогляд вирішив поїхати у найгарячішу точку країни. Зі столиці Сараєво він вирушив в оточений анклав Жепи.

Понад дві тис. сербських військових зосередились на ключових висотах, взявши в кільце разом цивільних мусульман та наших миротворців. Жепи розуміли, що лише українські солдати можуть їх врятувати.

Дорога від Сараєво відрізана сербськими військами, в українців тільки супутниковий звязок із базою миротворців. Лише декілька хвилин на день – треба економити бензин.

Один сухпай розтягували на декілька днів, пили дощову воду. Постійні провокації. Одного разу 30 бойовиків оточили блокпост із п’ятьма українцями. На щастя, їм на допомогу встиг наш БТР. Відлік йшов на хвилини.

Шолом ООН не гарантував жодного захисту – небезпека була смертельною. Та українці не панікували. Щобільше – наші військові передавали у штаб координати вогневих позицій сербів.

Це дуже не сподобалося Ратко Младичу, адже авіація НАТО була у повній бойовій готовності. Він зателефонував командиру батальйону УКРБАТ-1 Сергію Мовчанюку з погрозами. Але полковник Мовчанюк тримався надзвичайно стійко.

Україна пам’ятала про своїх військових, але допомогти з Києва було важко. На дипломатичному рівні тривали кволі перемовини, але кожна година могла стати вирішальною.

На кону стояло життя майже 10 тис. цивільних босняків та 79 українських миротворців. Верхогляд оцінив складність ситуації та зробив найрішучіший крок. Без зброї та бронежилета він пішов на зустріч із тим, кого згодом Гаазький трибунал визнав воєнним злочинцем – з генералом Младичем.

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