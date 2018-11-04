Тікають раки та гине риба! На Львівщині отруїли річку

Тікають раки та гине риба. Мешканці села Поріччя Городоцького району занепокоєні – вони впевнені – у їхню річку Верещицю скидають небезпечні відходи. Через них у водоймі гине усе живе. Поки екоінспектори шукають шкідливі речовину у воді, селяни змушені самотужки рятувати річних жителів. Підозрюють, їхнє лихо – це наслідки роботи сусідніх підприємств.

Раків рятували, аби їх не з’їли гризуни. За день назбирали кілька десятків. Спершу вимивали в чистій воді, потім відпускали в сусідній ставок.

Дивіться: Понад 2,5 тис. собак та котів! Чому притулок для тварин готовий на чверть

Про причину природного лиха ми запитали в держекоінспекції. Після численних звернень мешканців експерти перевірили воду і з’ясували – у забрудненні винні місцеві підприємства. Вони, припускають екологи, аби заощадити, не використовують очисні споруди і зливають шкідливі речовини прямо у воду.

До слова, без документів, холодильників і маркувань: як у Києві порушують правила торгівлі.

Опубліковано Листопад, 04 в 15:46



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.