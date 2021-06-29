Тіло дідуся довелося ексгумувати: харківські судмедексперти потрапили в скандал

У Харкові люди скаржаться на Бюро судово-медичних експертиз. Вони переконані, що тут за гроші підробляють довідки.

Так, експерти саме цього бюро чомусь не змогли визначити, чи перебувала в наркотичному стані Олена Зайцева – винуватиця страшної харківської ДТП.

Крім того, з харківським бюро пов’язана ще одна неприємна ситуація. Саме тут родичам загиблого в ДТП пенсіонера довелося пройти через ексгумацію, щоб довести, що дідусь помер від важких травм, а не від старості, як написали в бюро.

Водночас те, що працівники Бюро судово-медичних експертиз беруть хабарі Фактам ICTV підтвердив і один зі співробітників організації.

За його словами, якщо людині загрожує ув’язнення, то рік терміну відбування покарання може вирішуватися, починаючи від тисячі доларів. Якщо є серйозні статті, а до справи причетні серйозні люди, то йдеться про десятки тисяч доларів.

Від харків’ян до облради надходять численні скарги про погану роботу бюро. Деякі співробітники заявляли про антисанітарію та важкі умови праці. Але керівник бюро судово-медичних експертиз твердить, що це змова, щоб прибрати його з посади.

Але за 14 років жоден експерт не поніс кримінальної відповідальності за неправдиві експертизи.

Тому вже у серпні оголосять конкурс на посаду нового начальника харківського бюро. Хоча нинішній керівник теж подасть свою кандидатуру.

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