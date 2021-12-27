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Тіло Леніна й надалі триматимуть у мавзолеї – Пєсков

Василь Саф'янюк Журналіст Факти ICTV, парламентський кореспондент

У Росії і далі триматимуть мумію Леніна у мавзолеї. Це підтвердив спікер російського президента Дмитро Пєсков. Відповідаючи на запитання журналістів, речник Кремля заявив – влада не планує виносити Леніна з мавзолею у центрі Москви.

Таку позицію пояснив тим, що зараз у них “інший порядок денний” та “інші проблеми”.

Нагадаємо, лідера більшовиків забальзамували після смерті у 1924-му році. Відтоді його мумія перебуває у мавзолеї на червоній площі Москви. Ідею захоронення обговорювали не раз, однак російська влада виступала проти.

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