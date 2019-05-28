Тісна клітка та поганий догляд: на Хмельниччині ведмедя тримають у неволі

Уже кілька днів люди у соцмережах розсилають фото карпатського дикого ведмедя, який тулиться у маленькій клітці, що не відповідає встановленим нормам.

12 років Мішаня розважає відвідувачів в одній із ресторацій між Чернівцями та Кам’янець-Подільським. Але небайдужим туристам таке споглядання не розвага. Люди переконують – червонокнижний хижак має жити на волі.

Сусідство ведмедя з людьми, навіть, якщо він за сімома замками, все ж небезпечне для людей, кажуть епідеміологи. Коли в клітці брудно, тварина неохайна, а отже розносить інфекцію.

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Його готові забрати до центру реабілітації тварин у Хмельницькому, а потім перевезти в рідні Карпати або ліси Рівненщини. Забрати тварину можна лише за постановою суду. Рішення обіцяють оголосити вже за декілька днів.

Екологи переконують – в Україні вже давно діє закон про диких тварин, який забороняє тримати їх у закладах харчування.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як в РФ ведмідь напав на дресирувальника.

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