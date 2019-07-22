Тітушки, проднабори і спортмайданчики – Кошель про порушення на виборах у Раду

Гість студії Факти ICTV Олексій Кошель, генеральний директор комітету виборців України. Він розповів про те, як оцінює ці парламентські вибори, про технології підкупів виборців і як працювала реклама.

Далі пряма мова:

– Як ви оцінюєте ці парламентські вибори?

– Поки що рано давати оцінку, оскільки у багатьох округах відбувається не просто боротьба, а протистояння. Вчора ввечері ми були свідками появи груп осіб спортивної зовнішності. Технології початку 90-х вони залишаються частиною виборів, але якщо оцінювати день голосування, то незаконна масова агітація, проблема в роботі дільничних комісій – це були найбільші проблеми. Меншою мірою, але мали місце технології підкупу виборців.

Ми маємо підстави говорити, що це була одна з найбільш беззмістовних виборчих кампаній. Це була кампанія, де домінувала форма, де на мажоритарних округах і на всеукраїнському рівні часто більше були впливовими шоу-виконавці, програми, аніж самі кандидати.

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Друге, кампанія у форматі безкарності. Підкуп виборців, технології підкупу масово були використані до початку кампанії. Від продовольчих наборів до дитячих спортивних майданчиків. Окремі кандидати запроваджували стипендії для школярів і для студентів, або задаровували учнів дорогими подарунками. Ця технологія була масовою на Житомирщині.

– Як реклама впливає на думки людей?

– Це була не просто реклама, це була публічна неповага політиків до чинного законодавства і до своїх виборців. Дня тиші в Україні фактично не було. 9 політичних партій проводили агітацію в день тиші і масово проводили агітацію мажоритарники. Навіть якщо на бордах зображено не назва політичної партії і не прізвище кандидата, а кольорова гама, стилістика – це можна довести, як факти порушення чинного законодавства.

– Які масштаби технологій 90-х?

– Якщо порівнювати із парламентськими 2014 року і президентськими – ми майже не побачили технології фотографування бюлетенів. Це означає, що технологія продажу фото заповнених бюлетенів була мінімізована. Попри все ми можемо говорити про поодинокі факти. Більше того, по більшості цих фактів було оперативне реагування.

Нагадаємо, усю інформацію про парламентські вибори можна знайти в онлайні Вибори до Верховної Ради 2019.

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