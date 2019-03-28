ТМ Villa Krim – Вибір України 2018 року

Українці, обираючи товар, звертають увагу на відгуки інших споживачів та оцінку експертів.

Випередивши більш ніж 50 конкурентів у всеукраїнському конкурсі Вибір України, торговельна марка Villa Krim отримала найвищі оцінки від споживачів, експертів професійної сфери і представників оргкомітету.

Медаль конкурсу, є одним із вагомих орієнтирів для споживача, зазначають представники компанії.

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У компанії Villa Krim планують і надалі тримати лідерські позиції, адже довіра людей стимулює до розвитку.

Нагадаємо, нагороду Омеляна Ковча отримали чотири капелани.

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