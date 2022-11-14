Точний та нещадний до ворога: що відомо про український безпілотник Лелека-100

Вони допомагають нашим захисникам на фронті, а нині будуть на озброєнні і в патрульної поліції. Йдеться про точний і надсучасний безпілотник українського виробництва Лелека-100.

Цими безпілотниками оснащували підрозділи аеророзвідки, а тепер Лелеки допомагатимуть у виконанні додаткових завдань, зокрема в супроводі гуманітарних місій і під час затримання можливих диверсантів.

Багатофункціональний безпілотний розвідувальний літальний апарат Лелека-100 був прийнятий на озброєння Збройних сил України в травні 2021 року.

Технічні характеристики Лелеки вражають:

дальність польоту становить 200 км;

БПЛА легкий, має дві укомплектовані камери – для денного та нічного знімання;

радіус зв’язку становить до 50 км;

у повітрі безпілотник може перебувати до 4 годин;

головна перевага літального апарата – 25-кратний зум, який є дуже важливим для якісного спостереження на висотах вище 700 м та визначення точних координат об’єктів.

Першочергове завдання Лелеки-100 – ведення розвідки. Збройні сили України використовують комплекс іще з минулого року.

На полі бою він уже довів свою ефективність. І нині разом із військовими зо три сотні таких “пташок” нещадно атакують ворога. Наприклад, у березні за допомогою безпілотника наші захисники знищили російський зенітний комплекс Бук.

Один такий апарат уже отримали й патрульні поліцейські.

– Передусім безпека руху, безпека представників патрульної поліції. Якщо є евакуація, ми дивимося найкращі шляхи відходу, а якщо гуманітарний конвой, то підхід до позначеного місця, – пояснив патрульний поліцейський Кирило, коментуючи можливості БПЛА.

Лелеку-100 створили для виконання завдань із аеророзвідки, зокрема, патрулювання та отримання точних географічних координат у режимі реального часу. Та завдяки удосконаленому програмному забезпеченню спектр можливостей безпілотника розширився.

– Ми маємо функцію захвату цілі та супроводу її. Якщо нас зацікавив якийсь транспорт, який дуже швидко переміщується, наше програмне забезпечення та наше цільове навантаження спроможне захопити цей об’єкт та супроводжувати його впродовж потрібного часу. Тобто якщо зловмисники намагаються поїхати з місця правопорушення, ми можемо супроводжувати їх аж до 4 годин у повітрі, – розповів Кирило Заплотний, заступник директора підприємства з виробництва безпілотників.

Вартість одного такого комплексу становить понад 140 тис. грн. Представник благодійного фонду, який придбав апарат для патрульних, каже: безпілотник стане у пригоді не лише у військовому, а й у цивільному секторі. Тож уже тривають перемови стосовно постачання ще одного Лелеки.

Як зазначила віцепрезидентка благодійного фонду Razom for Ukraine Люба Шипович, окрім військових задач, зараз є також важливі гуманітарні місії: супровід евакуації населення, рятувальні операції після обстрілів РФ. А тому такі безпілотники з великою дальністю польотів важливі не лише для військових, а й для рятувальників та поліції.

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