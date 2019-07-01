Толоки та сортування сміття. Село на Харківщині бореться за звання найкращого в Україні

Обійти понад 100 конкурентів і здобути звання Неймовірного села України прагнуть жителі Скрипаїв на Харківщині.

Невеличке село Скрипаї за 70 км від Харкова, левова частка шляху пролягає через ліси та річки – це заказник місцевого значення, тут живуть олені та лисиці, а деревам понад півтори сотні років.

Але не доїжджаючи до Скрипаїв кілька кілометрів, у сусідньому селі можна побачити гнітючу картину – кучугури сміття гниють під палючим сонцем, деякі місцеві жителі збирають пластик і пакети на узбіччі і все спалюють. Говорять, що так наказало керівництво села. Про те, що це шкідливо для довкілля – не знають.

Така ж ситуація була і в Скрипаях, – розповідають місцеві жителі. Роками сміття взагалі не вивозили: хтось спалював, а хтось просто викидав у ліс або звозив на берег річки.

Усе почалося з великої толоки – два роки тому місцеві вивезли кучугури сміття з лісу, прибрали бруд у самому селі, а вздовж дороги встановили баки для збору відходів. Та не всі одразу кинулись звозити сміття у відведені для цього місця – людей вмовляли, пояснювали, і врешті несанкціоновані звалища подолали.

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Цьогоріч скрипаївці почали сортувати сміття. У райцентрі вже є технічні майданчики з окремими баками для скла, паперу та пластику, все це потім відправляють на переробку. Селяни подумали, що не гірші, і подалися на конкурс Неймовірні села України, де фіналіст отримає грошову винагороду. Скрипаї вже у півфіналі. На облаштування сортувального майданчика необхідно 120 тис. грн.

Конкурс організували Мінагрополітики та посольство Нідерландів в Україні. Конкуренція велика, – кажуть скрипаївці, – за грошову нагороду змагається понад 10 населених пунктів України. І хоча поки в селі жодна людина сміття не сортує, місцеві освітяни кажуть: почнуть з виховання дітей, де на спеціальних уроках розкажуть, що робити з відходами.

З десятки півфіналістів члени експертної ради оберуть п’ятірку найкращих, і в серпні завітають до кожного в гості, аби переконатися в неймовірності села і бажанні змінюватися на краще. А восени у столиці на дискусійному батлі фіналісти захищатимуть свою програму.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Луцьку почистили від сміття 15 км річки.

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