Томос Україні: що буде з храмами і лаврами

На думку патріарха Філарета, глави УПЦ КП, буквально за два тижні після рішення Синоду в країні відбудеться всеукраїнський Собор. Там і оберуть нового предстоятеля нової помісної церкви.

Залишився один надважливий крок до повної незалежності нашої церкви – об’єднатися. Треба терміново скликати Собор, на нього мають прийти всі ті ієрархи, які хочуть увійти до єдиної помісної церкви, і обрати свого спільного предстоятеля. Найімовірніше, ним стане саме Філарет. Саме йому після фінішного голосування Синоду в Константинополі і вручать Томос. Це може статися навіть за місяць.

Майже всі храми в Україні належать громадам. Тож, люди мають самостійно вирішити їхню долю. Якщо спільної позиції не буде – храм можуть ділити і почергово правити служби в ньому.

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Важче буде з лаврами – Києво-Печерською та Почаївською. Вони належать державі, бо є заповідниками. Хоча і там, і там – керує московський патріархат. Йому віддали святині у безоплатну оренду на 50 років. Після отримання Томосу саме уряд має вирішувати подальшу долю лавр. І хоч логіка виглядає, що українські святині мають належати українській церкві, найімовірніше, квапитись ухвалювати такі рішення держава не буде.

До слова, Томос про автокефалію православній церкві в Україні є сильним ударом не лише по Московському патріархату, але й по Кремлю.

Опубліковано Жовтень, 12 в 18:25



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