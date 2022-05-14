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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Тонни трупів: що Україна робитиме з вагонами тіл окупантів

Ольга Читайло Журналістка Факти ICTV Владислава Ткаченко Редакторка сайту

Своїх Росія покидає і не забирає загиблих солдатів, а просто залишає їх на полі бою. Навіть коли на державному рівні Україна намагається віддати тіла, по той бік – мовчать.

До місця, де зберігають тіла російських солдатів журналістів ведуть військові. У п’яти вагонах-рефрижераторах – кількасот трупів, які знайшли на Київщині та сусідніх областях.

Походу доносять ще кількох – їх відшукали нещодавно, на мішках чорним маркером вказано, де і за яких умов.

– Сьогодні привезли сім тіл, залишків тіл. Це Київська, Житомирська області, – каже військовий.

Експертизи будуть пізніше. Поки – первинний огляд. Один з військових попереджає – показувати всього, що зараз будуть робити, не можна.

– Це порушення морально-етичних норм. Треба захистити права померлих. Вони теж мають свої права, – каже військовий.

В особистих речах померлого записник, на одній із наліпок – прізвище. Є ще документи.  Те, що знайшли наліпку і особисті папери – швидше виняток. Найчастіше, особисті речі та документи забирають у російських солдат перед боєм.

А от типова знахідна під час оглядів – награбовані речі у кишенях.

– Я вже розповідав про зірку інтернету Цибенка, в якого кишені були набиті золотом. В трусах знайшли долари і фунти. Деякі прикраси були в крові, що дає припущення, що він їх знімав з трупів, – каже військовий Володимир Лямзін.

Усі тіла Україна не раз намагалися передати Росії, але там – мовчанка та ігнор. Доля гарматного м’яса Путіна не хвилює.

Російська держава зацікавлена тому, щоб тіла не знайшли. Їх просто запишуть у безвісти зниклі. Не треба буде платити компенсацій. А ще так легше приховати шалені втрати, які Росія  зазнає на фронті.

Вже загинули майже 30 тис. солдатів, тоді як за офіційною статистикою РФ – трохи більше тисячі. Трупи, якщо і вивозять, то потай, вночі та невеликими партіями.

Якщо загиблих і шукають, то лише родичі, які вже звертаються до українських правоохоронців.

Тіла загиблих окупантів зберігатимуть стільки скільки визначить уряд, якщо родичі їх так і не заберуть, то поховають як воїнів країни агресора.

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