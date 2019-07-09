Топ-5 країн, до яких найбільше люблять їздити українці цього літа
Держприкордонслужба назвала 5 країн, до яких найбільше люблять їздити українці цього літа.
Це Туреччина, Єгипет, Греція, Болгарія та Іспанія.
Також відзначають, що зросли й подорожі до країн ЄС. Пояснюють це появою безвізу та заходом на український ринок лоукостерів.
Найбільше наші громадяни подорожують до Німеччини, Польщі, Британії й Данії. Також удвічі зріс попит на авіарейси до одного з найвідоміших французьких курортів – Ніцци. Експерти прогнозують, що загалом цього літа кількість українських туристів до Європи може зрости ще на чверть.
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2019-07-09Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.