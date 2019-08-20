Топ-5 найкращих шкіл України за результатами ЗНО
Рейтинг найкращих шкіл України за результатами ЗНО склав портал osvita.ua.
Очолює список Львівський фізико-математичний ліцей, на другій сходинці – київський ліцей Інтелект. На третій – столичний природничо-науковий ліцей №145.
Читайте: Найкращі результати ЗНО 2019: скільки учасників отримали 200 балів
Четверте місце у ліцею при київській політехніці. Першу п’ятірку завершує Дніпровський ліцей інформаційних технологій.
Загалом у рейтингу 200 шкіл. До речі, міністр освіти Лілія Гриневич проти складання таких рейтингів. Каже, вони не відображають рівень викладання у школах.
До слова, як обрати шкільну форму і портфель – поради Держпродспоживслужби.
2019-08-20Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.