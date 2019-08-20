Топ-5 найкращих шкіл України за результатами ЗНО

Рейтинг найкращих шкіл України за результатами ЗНО склав портал osvita.ua.

Очолює список Львівський фізико-математичний ліцей, на другій сходинці – київський ліцей Інтелект. На третій – столичний природничо-науковий ліцей №145.

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Четверте місце у ліцею при київській політехніці. Першу п’ятірку завершує Дніпровський ліцей інформаційних технологій.

Загалом у рейтингу 200 шкіл. До речі, міністр освіти Лілія Гриневич проти складання таких рейтингів. Каже, вони не відображають рівень викладання у школах.

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