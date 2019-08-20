Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Топ-5 найкращих шкіл України за результатами ЗНО

Рейтинг найкращих шкіл України за результатами ЗНО склав портал osvita.ua.

Очолює список Львівський фізико-математичний ліцей, на другій сходинці – київський ліцей Інтелект. На третій – столичний природничо-науковий ліцей №145.

Читайте: Найкращі результати ЗНО 2019: скільки учасників отримали 200 балів

Четверте місце у ліцею при київській політехніці. Першу п’ятірку завершує Дніпровський ліцей інформаційних технологій.

Загалом у рейтингу 200 шкіл. До речі, міністр освіти Лілія Гриневич проти складання таких рейтингів. Каже, вони не відображають рівень викладання у школах.

До слова, як обрати шкільну форму і портфель – поради Держпродспоживслужби.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Коли перший дзвоник 2019 в Україні – дата
Що потрібно купити дитині в школу: список речей і канцелярії
Набір першокласника: збираємо дитину у 1 клас
Як підготувати дитину до школи вдома – розвивальні завдання
Зачіски в школу 2019: луки з коротким та довгим волоссям
Що зміниться з 1 вересня у школах – 10 новацій
Як обрати шкільну форму і портфель – поради Держпродспоживслужби
Шкільна форма в Україні у 2019 році: кардинальні зміни у дрес-коді

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка