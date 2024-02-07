Торгували білими квитками! На Одещині затримали військкома і… | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
– Атака на Київ 07.02.2024: рятувальники продовжують розбирати завали.
– Троє людей поранені внаслідок ворожої ракетної атаки на Київщину.
– Атака на Миколаїв 07.02.2024: загинув чоловік.
– Боррель розраховує, що ЄС надасть Україні 1 млн 155 тис. боєприпасів до кінця року.
– Окупанти вгатили по селу Токарівка на Херсонщині.
– Як проходила евакуація родини з прифронтової Новоселівки.
– Наводила ворожі ракети: на Донеччині затримали поплічницю ворог.
– Торгували білими квитками:працівники ДБР на Одещині затримали співробітника військкомату та правоохоронця.
– У РФ схвалили закон, який передбачає можливість конфіскації майна за “фейки” про російську армію.
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