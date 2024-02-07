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Торгували білими квитками! На Одещині затримали військкома і… | Новини Факти ICTV за 07.02.2024

– Атака на Київ 07.02.2024: рятувальники продовжують розбирати завали.

– Троє людей поранені внаслідок ворожої ракетної атаки на Київщину.

– Атака на Миколаїв 07.02.2024: загинув чоловік.

– Боррель розраховує, що ЄС надасть Україні 1 млн 155 тис. боєприпасів до кінця року.

– Окупанти вгатили по селу Токарівка на Херсонщині.

– Як проходила евакуація родини з прифронтової Новоселівки.

– Наводила ворожі ракети: на Донеччині затримали поплічницю ворог.

– Торгували білими квитками:працівники ДБР на Одещині затримали співробітника військкомату та правоохоронця.

– У РФ схвалили закон, який передбачає можливість конфіскації майна за “фейки” про російську армію.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 17:30 (07.02.2024).

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