Торти та цукерки без шкоди для фігури: тренд на корисні солодощі в Україні

Хто сказав, що солодке – не корисне? Складно уявити, але цукерки Юлії Привалової не містять цукру чи консервантів, а в печиві ні грама борошна чи глютину. Її пристрасть до ласощів та корисного надихнула на унікальний асортимент.

Дівчина активно просуває тренд на корисні солодощі по всій Україні. Та перед цим Юлія об’їздила півсвіту, прослухала десятки міжнародних гуру зі здорового харчування. Перевірила рецепти на собі. І два роки тому заснувала бренд. Тепер виготовляє навіть і шоколадні цукерки. Усі вручну. Найпопулярніші із солоною карамеллю та корисні снікерси.

– Чим ми заміняємо цукор? Ми заміняємо його на сухофрукти – це фініки, курага, чорнослив тощо. Сироп топінамбура – в якості підсолоджувача, якщо потрібен солодкий смак, – зазначає Юлія Привалова.

Кондитери виготовляють ласощі на основі низьковуглеводної кетогенної дієти. Головна особливість – максимум жирів, але мінімум вуглеводів. Після такого десерту не потрібно одразу бігти у тренажерний зал або відчувати провину за порцію смачного. Солодощі з натуральних компонентів в розумних межах не шкодять ні фігурі, ні самопочуттю.

Середня ціна за упаковку смаколиків – 300 грн. За день таких цукерок продають мінімум півтори тисячі.

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Моду на корисні солодощі підхопили і Дар’я та Олег Пасько. Пара створила так звані живі десерти. У сім’ї поважають вегетаріанство. Тому продукцію не випікають і не додають коров’ячого молока, муки чи хімічних барвників. Але шматок смакоти втамує голод.

До складу десертів можуть входити горіхи, ягоди тощо. У меню ще й веганське морозиво. Інгредієнти прості – заморожений банан, малина і кокосове молоко. І звісно ж ні дрібки цукру. З’їсти варто одразу після приготування. Вартість порції – 60 грн.

Нині українці лише просувають тренд на здорову їжу, але дедалі більше тих, для кого не лише смачний, але й корисний тортик чи цукерка це вже не мода, а стиль життя.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чим небезпечні замінники цукру.

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