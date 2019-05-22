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Toyota Corolla 12-го покоління: модифікації, характеристики і ціна

Японська Toyota розпочала продаж своєї найпопулярнішої моделі на планеті – 12-го покоління Corolla. Авто 2019 року буде доступне у п’яти модифікаціях, зокрема, і гібридна версія.

Завдяки новій платформі, Corolla стала динамічнішою, а зовнішній вигляд змінила збільшена радіаторна решітка.

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Під капотом хетчбека – бензиновий турбодвигун об’ємом 1 і 2 літра потужністю 112 кінських сил. А ось седан отримає потужніший мотор на 1 і 6 літрів і 130 коней.

Гібридні силові установки складатимуться із бензинового й електродвигунів. Найпотужніша – видаватиме 285 конячок та розгін до сотні менш ніж за 8 секунд.

Ціна нової Toyota Corolla у кузові седан стартує від $20 тис.

До слова, Smart випустив останню колекційну серію машин на бензині.

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