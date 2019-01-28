Трагедія Бабиного Яру: у парламенті Британії відкрили виставку

За виходом з Європи в Лондоні не забули про страшні події середини минулого століття. 27 січня 1945 року війська союзників звільнили в’язнів одного з найжахливіших місць у світі – концтабору Аушвіц. За роки нацизму там замордували тисячі людей – переважно євреїв. Не менші жахіття відбувалися в Україні. Трагедія Бабиного яру мало знана на заході, тому наше завдання – розказати про нього.

Всього за два дні у вересні 1941 року в Бабиному яру розстріляли понад 34 тис. євреїв. Так фашисти почали остаточно вирішувати єврейське питання. Загалом за два роки окупації свою смерть тут знайшли понад 120 тис. людей. Радянська влада ретельно приховувала цей злочин, тому в Європі про трагедію Бабиного яру майже не знають.

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Майл Фрір – один з членів британського парламенту. Саме він допоміг меморіальному центру Голокосту Бабин яр відкрити виставку просто в кулуарах. Вона розказує про жахіття Бабиного яру, а також презентує унікальний проект. Уже за кілька років в Бабиному яру зведуть меморіальний комплекс.

Уже цього тижня стартує архітектурний конкурс і найкращі архітектори світу почнуть працювати, щоб цього року представити свої проекти майбутнього меморіалу. Комплекс стане не лише місцем вшанування пам`яті жертв, а й дозволить науковцям ретельніше досліджувати цю трагедію. Щоб ніколи в майбутньому такого більше не повторилося.

Нагадаємо, Віталій Кличко підписав Меморандум про співпрацю у створенні Меморіального центру Голокосту Бабин Яр.

Опубліковано Cічень, 28 в 19:37



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