Трагедія на Грибовицькому сміттєзвалищі: чому винні досі не покарані

Минає три роки як на Грибовицьому сміттєзвалищі, що на Львівщині, трапилася масштабна пожежа. Під час гасіння стався зсув: тонни сміття поховали під собою трьох рятувальників та працівника комунального підприємства, чиє тіло не знайшли й досі.

Після цього за рішенням суду звалище закрили. Однак винних у страшній трагедії досі не покарали. Чиновники давали більше десятка обіцянок, що питання сміттєвої проблеми в області вирішать раз і назавжди. Але через три роки після Грибовицького трагедії, так і не розпочали будівництво заводу, а сам злощасний полігон все ще не рекультивований.

За смерті чотирьох людей на лаві підсудних опинились екс-директор комунального підприємства Збиранка, яке пильнувало за сміттєзвалищем, його заступник та начальник сміттєвого полігону. Їх звинувачують у службовій недбалості. Ще один обвинувачуваний – Юрій Голець, який очолював житлово-комунальне управління міста. Але поки процес затягується.

Дивіться: Перетворили вибоїни на клумби: як у Луцьку люди борються з ямами на дорогах

Міські чиновники беруться звітувати: Львів комплексно вирішує питання поводження з твердими побутовими відходами і системно рухається в напрямку рекультивації Грибовицького полігону. За два роки, кажуть, у місті збудують перший в Україні сучасний сміттєпереробний комплекс за європейською технологією переробки відходів, рекультивують старий полігон та впровадять нову систему поводження з відходами. Однак чому зволікали три роки, пояснити не можуть.

Нагадаємо, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі під час гасіння пожежі стався зсув сміття.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.