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Трагедія на Грибовицькому сміттєзвалищі: чому винні досі не покарані

Минає три роки як на Грибовицьому сміттєзвалищі, що на Львівщині, трапилася масштабна пожежа. Під час гасіння стався зсув: тонни сміття поховали під собою трьох рятувальників та працівника комунального підприємства, чиє тіло не знайшли й досі.

Після цього за рішенням суду звалище закрили. Однак винних у страшній трагедії досі не покарали. Чиновники давали більше десятка обіцянок, що питання сміттєвої проблеми в  області вирішать раз і назавжди. Але через три роки після Грибовицького трагедії, так і не розпочали будівництво заводу, а сам злощасний полігон все ще не рекультивований.

За смерті чотирьох людей на лаві підсудних опинились екс-директор комунального підприємства Збиранка, яке пильнувало за сміттєзвалищем, його заступник та начальник сміттєвого полігону. Їх звинувачують у службовій недбалості. Ще один обвинувачуваний – Юрій Голець, який очолював житлово-комунальне управління  міста.  Але поки процес затягується.

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Міські чиновники беруться звітувати: Львів комплексно вирішує питання поводження з твердими побутовими відходами і системно рухається в напрямку рекультивації Грибовицького полігону. За два роки, кажуть, у місті збудують перший в Україні сучасний сміттєпереробний комплекс за європейською технологією переробки відходів, рекультивують старий полігон та впровадять нову систему поводження з відходами. Однак чому зволікали три роки, пояснити не можуть.

Нагадаємо, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі під час гасіння пожежі стався зсув сміття.

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