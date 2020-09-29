Трагедія у Бабиному Яру: що символізує інсталяція та хто був на церемонії відкриття

Сьогодні (29 вересня) трагічна дата – 79-та роковини трагедії у Бабиному Яру. У 1941 році 29 і 30 вересня нацисти вбили там 34 тис. людей. Їх обманом заманили до Бабиного Яру і розстріляли з кулеметів. За два тижні жертв вже було 50 тис. Загалом же за час війни у Бабиному яру полягло до 150 тис. українців – як прості люди, в основному за релігією юдеї, так і військовополонені.

Сьогодні, у день пам’яті, у Бабиному Яру представили аудіовізуальну інсталяцію, яка передає всю масштабність Голокосту. 10 колон, які символізують загублені душі.

Вони оповиті чорним, бо саме цей колір символізує забуття. Режисер відкриття Влад Троїцький, пояснює – уже давно час повернутися від забуття до пам’яті, тож колони символічно оголюють.

Колони та подіум під ними зрешечені кулями. І ці отвори від реальних пострілів, адже до створення їх долучився й українські спецпризначенці, відкриває секрет художній керівник Меморіального центру.

Але чимала роль в інсталяції саме звуку. Бо тут звучать голоси з реальними іменами загиблих. Звук лунає із простріляних колон, а ще під подіумом стоїть цілий орган, який додає потужності.

На церемонії відкриття глава держави, спікер парламенту і прем’єр, дипломати, благодійники та представники громадських організацій. І саме у їхній присутності уряд та меморіальний центр Бабин Яр підписали меморандум,який сприятиме належному увічненню трагедії.

У День пам’яті жертв Бабиного Яру Служба безпеки України опублікувала спогади очевидців трагедії, яка забрала тисячі життів у 1941 році.

Тепер документи зі свідченнями очевидців і фото можна переглянути на сайті електронного архіву СБУ. Зокрема, в одному із них можна прочитати спогади Діни Пронічевої, яка втратила в Бабиному Яру всю сім’ю, але дивом змогла врятуватися від розстрілу.

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