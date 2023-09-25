Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Трагічні новини з Херсона | Німеччина ЗАТЯГУЄ ПЕРЕДАННЯ Taurus | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
– Росіяни обстріляли Миколаїв – перша інформація;
– Окупанти із артилерії обстріляли Херсонщину – троє людей загинуло;
– Зведення Генштабу за 24.09.2023;
– Британська розвідка повідомила, що російські контратаки є непродуктивними і провальними;
– Під час атаки на Чорноморський флот загинув командувач флоту Віктор Соколов;
– Вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 579 доби повномасштабного вторгнення;
– Рішення про передачу далекобійних ракет Таурус від Німеччини затягується – чому;
– На Волині збільшують площі лісів – яка мета.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 21:30 (25.09.2023).
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.