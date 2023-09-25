Трагічні новини з Херсона | Німеччина ЗАТЯГУЄ ПЕРЕДАННЯ Taurus | Новини Факти ICTV за 25.09.2023

– Росіяни обстріляли Миколаїв – перша інформація;

– Окупанти із артилерії обстріляли Херсонщину – троє людей загинуло;

– Зведення Генштабу за 24.09.2023;

– Британська розвідка повідомила, що російські контратаки є непродуктивними і провальними;

– Під час атаки на Чорноморський флот загинув командувач флоту Віктор Соколов;

– Вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 579 доби повномасштабного вторгнення;

– Рішення про передачу далекобійних ракет Таурус від Німеччини затягується – чому;

– На Волині збільшують площі лісів – яка мета.

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