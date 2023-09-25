Відео
Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Внаслідок ракетної атаки по Кременчуку постраждали понад 30 людей, є загиблий
У центрі Івано-Франківська сталася масова бійка: поліція затримала деяких учасників
Вибрався з Азовсталі та пройшов 200 км пішки: військовий розповів, як врятувався від полону
Залишив військову частину і просив зловити його: у Харкові затримали втікача
В Україні введуть бальну систему нарахування пенсій у 2024 році: як це працюватиме
Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти

Трагічні новини з Херсона | Німеччина ЗАТЯГУЄ ПЕРЕДАННЯ Taurus | Новини Факти ICTV за 25.09.2023

– Росіяни обстріляли Миколаїв – перша інформація;

– Окупанти із артилерії обстріляли Херсонщину – троє людей загинуло;

– Зведення Генштабу за 24.09.2023;

– Британська розвідка повідомила, що російські контратаки є непродуктивними і провальними;

– Під час атаки на Чорноморський флот загинув командувач флоту Віктор Соколов;

– Вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 579 доби повномасштабного вторгнення;

– Рішення про передачу далекобійних ракет Таурус від Німеччини затягується – чому;

– На Волині збільшують площі лісів – яка мета.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 21:30 (25.09.2023).

Факти ICTV
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились
Трагічні новини з Херсона | Німеччина ЗАТЯГУЄ ПЕРЕДАННЯ Taurus | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
Розпад РФ гарантовано: аналітики назвали головні сценарії розвитку подій
Трагічні новини з Херсона | Німеччина ЗАТЯГУЄ ПЕРЕДАННЯ Taurus | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
ЗСУ прорвали головну лінію оборони окупантів | База від Єрмака! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Трагічні новини з Херсона | Німеччина ЗАТЯГУЄ ПЕРЕДАННЯ Taurus | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (12.09.2023)
Трагічні новини з Херсона | Німеччина ЗАТЯГУЄ ПЕРЕДАННЯ Taurus | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (13.09.2023)
Трагічні новини з Херсона | Німеччина ЗАТЯГУЄ ПЕРЕДАННЯ Taurus | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
Більше відео
Політика Зеленський в США: зустрічі, скандали, домовленості
Трагічні новини з Херсона | Німеччина ЗАТЯГУЄ ПЕРЕДАННЯ Taurus | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
Суспільство Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина
Трагічні новини з Херсона | Німеччина ЗАТЯГУЄ ПЕРЕДАННЯ Taurus | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Ігри
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь