Трампів почали цькувати. США в очікуванні доповіді президента про стан справ

Вже цієї ночі у Вашингтоні Дональд Трамп виголосить щорічну промову про стан держави. Президент викладе свої плани на 2019 рік і обіцяє об’єднавчий тон.

Головною переможною тезою президента стане сильна економіка Сполучених Штатів. Особливу увагу він має приділити і безпеці на кордонах.

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Також, кожен законодавець може запросити на цю подію одного гостя. І демократи використовують цю можливість, аби звернути увагу президента на проблеми людей, яким він приділяє менше уваги. Серед гостей, які сидітимуть у залі, буде, зокрема, державна працівниця, яка змушена була працювати без оплати понад місяць через шатдаун, а торік вона втратила будинок у лісових пожежах в Каліфорнії. Також буде присутня мати, яку розлучили із її дитиною на кордоні. А також батьки хлопчика, який помер через те, що у них не було грошей на інсулін.

Окрема увага також прикута і до ложі першої леді. За традицією, вона запрошує людей, які своїми історіями передають головні меседжі промови президента.

Демократи ж готуються до візуальної і вокальної опозиції. Жінки-демократки і деякі чоловіки планують прийти у білому – на честь руху суфражисток, завдяки якому жінки отримали право голосу. Таким чином законодавиці хочуть візуально підкреслити рекордну кількість жінок у Конгресі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чим займається Трамп у робочий час.

Опубліковано Лютий, 05 в 22:24



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