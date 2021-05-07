Транспорт майбутнього: у США триває будівництво вакуумної системи Hyperloop

У американській пустелі Невада триває будівництво транспорту майбутнього – системи із вакуумним потягом Hyperloop.

Зараз працюють над тим, як зробити систему комфортною, щоб новітня технологія і закритий простір не лякали майбутніх пасажирів.

Принцип дії Hyperloop нагадує пневматичну пошту, капсули на магнітній подушці рухаються з величезною швидкістю вакуумними трубами.

Всередині є два сидіння, а у дверях є вікно, крізь яке можна спостерігати, як вагончик рухається тунелем.

Поки що демонструють капсулу для двох пасажирів, а в майбутньому розраховують на комерційну експлуатацію, тож кількість місць у вагоні збільшать до 28-ми.

Півкілометровий тунель неподалік Лас-Вегаса компанія Річарда Бренсона вже випробувала із пасажирами восени.

Розробники хочуть, щоб це був зручний і цілком безпечний транспорт, який допоможе розвантажити вулиці мегаполісів та скоротити час поїздок для користувачів.

Компанія Ілона Маска також створила свій Hyperloop, минулого року пасажири проїхались тунелем на швидкості 172 км/ч.

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