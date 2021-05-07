Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Lifestyle

Транспорт майбутнього: у США триває будівництво вакуумної системи Hyperloop

У американській пустелі Невада триває будівництво транспорту майбутнього – системи із вакуумним потягом Hyperloop.

Зараз працюють над тим, як зробити систему комфортною, щоб новітня технологія і закритий простір не лякали майбутніх пасажирів.

Читайте
Легше винайти телепорт: Україна відмовилася від Hyperloop

Принцип дії Hyperloop нагадує пневматичну пошту, капсули на магнітній подушці рухаються з величезною швидкістю вакуумними трубами. 

Всередині є два сидіння, а у дверях є вікно, крізь яке можна спостерігати, як вагончик рухається тунелем.

Поки що демонструють капсулу для двох пасажирів, а в майбутньому розраховують на комерційну експлуатацію, тож кількість місць у вагоні збільшать до 28-ми.

Півкілометровий тунель неподалік Лас-Вегаса компанія Річарда Бренсона вже випробувала із пасажирами восени. 

Розробники хочуть, щоб це був зручний і цілком безпечний транспорт, який допоможе розвантажити вулиці мегаполісів та скоротити час поїздок для користувачів.

Компанія Ілона Маска також створила свій Hyperloop, минулого року пасажири проїхались тунелем на швидкості 172 км/ч.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

SpaceX провела випробування Starship, кораблю вдалося приземлитися
SpaceX провела випробування Starship, кораблю вдалося приземлитися
Купа людей помре спочатку: Ілон Маск про підкорення Марсу
Купа людей помре спочатку: Ілон Маск про підкорення Марсу
Ілон Маск стане телеведучим розважального шоу
Ілон Маск стане телеведучим розважального шоу
Корабель Crew Dragon вдруге летить на МКС з астронавтами (ТРАНСЛЯЦІЯ)
Корабель Crew Dragon вдруге летить на МКС з астронавтами (ТРАНСЛЯЦІЯ)
В електрокарі Tesla не було автопілота: Ілон Маск про смертельну ДТП у США
В електрокарі Tesla не було автопілота: Ілон Маск про смертельну ДТП у США
NASA рулить! SpaceX доставить астронавтів на поверхню Місяця
NASA рулить! SpaceX доставить астронавтів на поверхню Місяця
Інопланетні шрами: співачка Граймс показала нове тату
Інопланетні шрами: співачка Граймс показала нове тату
Скоро в Twitch: стартап Ілона Маска навчив грати мавпу в відеоігри “силою думки”
Скоро в Twitch: стартап Ілона Маска навчив грати мавпу в відеоігри “силою думки”
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка